Спрос на апартаменты в Петербурге вырос в три раза в 2023 году

Цены на рекреационные лоты поднялись на 2% и составили 326 тыс. рублей за квадратный метр.

В первом квартале 2023 года в Петербурге продажи апартаментов увеличились в три раза. Об этом 11 апреля сообщили в консалтинговой компании NF Group.

По словам аналитиков, за это время в городе продали 630 апартаментов площадью 19,6 тыс. квадратных метров. Число проданных помещений выросло на 26%. Лидируют по продажам несервисные апартаменты, с долей 67% от общего числа сделок.

Цены на рекреационные лоты поднялись на 2% и составили 326 тыс. рублей за квадратный метр. Обратную динамику показали цены на сервисные и несервисные апартаменты — падение на 1% и 15% соответственно.

Ранее в Петербурге запускают аренду электровелосипедов. Для аренды будут доступны велосипеды китайской фирмы Ninebot с дополнительным модулем Whoosh.

Фото: Piter.tv

