В партии СР предлагают внедрить цифровой учёт мигрантов

Мигрантов хотят привлекать адресно, а не массово — инициатива справороссов.

Депутаты партии "Справедливая Россия" предложили пересмотреть подход к привлечению иностранной рабочей силы. Вместо массового притока мигрантов они предлагают внедрить проектную модель: нанимать иностранцев только под конкретные задачи на определённый срок, пишет ТАСС.

Член центрального совета партии, политолог Сергей Михеев заявил, что для каждой отрасли экономики необходимо определить реальную потребность в иностранных работниках и сроки их привлечения. Он выступил за организованный набор: работодатель берёт на себя ответственность за временных сотрудников, они работают по закону и по окончании проекта уезжают. Конечная цель, по его словам, — постепенный отказ от иностранной рабочей силы и создание рабочих мест для граждан России.

Глеб Панов, член контрольно-ревизионной комиссии петербургского отделения партии, добавил, что необходим строгий цифровой контроль за мигрантами: где живут, где работают, с кем заключён контракт, сколько получают и сколько налогов платит работодатель.

Председатель совета петербургского отделения Надежда Тихонова подчеркнула, что миграционная политика остаётся одной из главных тем избирательной кампании партии на выборах 2026 года. Для Петербурга этот вопрос особенно актуален.

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Фото: Piter.tv