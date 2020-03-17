Теперь судно движется в сторону порта Мапуту в Мозамбике.

Способный достроить "Северный поток — 2" трубоукладчик сменил маршрут. Об этом говорят данные портала по отслеживанию судов Vesselfinder. Ранее "Академик Черский" направлялся к Суэцкому каналу. Теперь судно двигается в сторону Мозамбикского пролива, расположенного в западной части Индийского океана. Пролив разделяет Африку и остров Мадагаскар.

На данный момент судно миновало египетский порт Суэц, в котором должно было оказаться 25 марта. По оценкам экспертов из портала по отслеживанию судов Myshiptracking, в порт Мапуту на юге Мозамбика "Академик Черский" прибудет 23 марта.

Ранее трубоукладчика "Академик Черский" берет под защиту "Ярослав Мудрый".

Видео: YouTube/Nord Stream 2, Владимир Евдокимов