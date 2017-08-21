Спортсмены из Петербурга получат по 5 млн рублей за золото на Олимпиаде-2018

Правительство Петербурга утвердило размер денежных премий для спортсменов из Северной столицы, которые займут призовые места на Зимней олимпиаде в Пхенчхане.

На сайте администрации Петербурга опубликовали документ с утвержденными размерами денежных вознаграждений для спортсменов из Петербурга, которые будут участвовать в XXIII Зимних Олимпийских игр и XII Зимних Паралимпийских игр в Пхенчхане. Власти города утвердили, какие денежные вознаграждения получат атлеты. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

За золотые награды в индивидуальных или командных видах спортсмены получат по пять миллионов рублей. За серебряные – 2,5 миллиона, а за бронзовые – 1,5 миллиона. Также награды получат и те, кому не удалось добраться до пьедестала. За четвертые места петербуржцы получат по 600 тысяч, за пятые – 400 тысяч, за шестые – 300 тысяч. Спортсмены не прорвавшиеся в первую шестерку получат по 50 тысяч. Исключение составляет только хоккеисты. Там по 50 тысяч получат спортсмены команды, занявшей пятое место и ниже.