Спортивный комментатор Алексей Меньшов поделился воспоминаниями о погибшей Олимпийской чемпионке

Меньшов очень хорошо знал Елену Шушунову, ведь, долгие годы он был ее соседом.

Алексей Меншов рассказал о погибшей двукратной олимпийской чемпионке по гимнастике Елене Шушуновой. Об этом сообщает "Пятый канал".

Мы всегда смотрим на олимпийских чемпионов, как на людей с другой планеты. Она, как мне кажется не считала себя уникальной. Простая советская девочка, которая выиграла Олимпийские игры рассказывает Меньшов

Спортивный комментатор отметил, что в Елене сочеталась одновременно "простота и душевная доброта". По словам Алексея, она всегда была жизнерадостной, несмотря на проблемы со здоровьем.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге в возрасте 49 лет скончалась двукратная олимпийская чемпионка Елена Шушунова.

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