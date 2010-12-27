Спортивный комментатор Алексей Меньшов поделился воспоминаниями о погибшей Олимпийской чемпионке

Алексей Меншов рассказал о погибшей двукратной олимпийской чемпионке по гимнастике Елене Шушуновой. Об этом сообщает "Пятый канал".
Мы всегда смотрим на олимпийских чемпионов, как на людей с другой планеты. Она, как мне кажется не считала себя уникальной. Простая советская девочка, которая выиграла Олимпийские игры
рассказывает Меньшов
Спортивный комментатор отметил, что в Елене сочеталась одновременно "простота и душевная доброта". По словам Алексея, она всегда была жизнерадостной, несмотря на проблемы со здоровьем.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге в возрасте 49 лет скончалась двукратная олимпийская чемпионка Елена Шушунова.
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