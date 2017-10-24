В Петербурге в возрасте 49 лет скончалась двукратная олимпийская чемпионка Елена Шушунова

Спортсменка умерла от осложнения после пневмонии.

В четверг, 16 августа, в возрасте 49 лет скончалась двукратная олимпийская чемпионка Елена Шушунова. Спортсменка умерла в одной из больниц Петербурга от осложнения после пневмонии. Об этом сообщили в городском комитете по физической культуре и спорту.

Елена Шушунова родилась в Ленинграде 23 апреля 1969 года. Уже в возрасте 10 лет девочка смогла выполнить все нормативы мастера спорта по спортивной гимнастике. В 1987 году девушке удалось установить абсолютный рекорд на Всемирной универсиаде. Тогда она выиграла все золотые медали. В 1988 году Шушанова победила на Олимпийских играх в Сеуле.

В последние годы Елена Львовна работала в петербургском комитете по физической культуре и спорту. В 2005 году была включена в Международный еврейский спортивный зал славы.

Ранее мы писали, где и когда похоронят Михаила Басса.

Видео: YouTube / dionnewarwick