Стало известно место в Петербурге, где захоронят Михаила Басса

Установлены место и дата прощания и похорон.

Участник интеллектуального клуба "Что? Где? Когда?" Михаил Басс будет захоронен в Санкт-Петербурге. Близкие друзья погибшего рассказали, что тело уже доставлено в Северную столицу. Сама церемония должна состояться 19 августа.

Прощание с известным российским биологом пройдет в Мариинской больнице. Затем родственники и знакомые Басса поедут на кладбище Памяти жертв 9-го января.

Отметим, что Михаил Басс скончался от непродолжительной болезни. Ему было 48 лет. В момент смерти он находился в Израиле. В городе Иерусалим он находился на лечении от лимфомы.

Фото: Вконтакте