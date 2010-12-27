В понедельник, 16 декабря, стало известно о том, что в Петербурге двое меломанов устроили поножовщину из-за музыки в баре. Об этом сообщают в пресс-службе Росгвардии.
Инцидент произошел в минувшие выходные, 14 декабря, на Колокольной улице. Словесная перепалка переросла в жестокий бой "на ножах". Отмечается, что во время происходящего бойцы Росгвардии патрулировали улицы.
Один из участников драки отправился в больницу, другой – в отдел полиции.
Ранее мы сообщали о том, что в Адмиралтейском районе "Лада" влетела в угол дома: есть пострадавшие.
Фото:pixabay
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