В момент происходящего бойцы Росгвардии патрулировали улицы.

В понедельник, 16 декабря, стало известно о том, что в Петербурге двое меломанов устроили поножовщину из-за музыки в баре. Об этом сообщают в пресс-службе Росгвардии.

Инцидент произошел в минувшие выходные, 14 декабря, на Колокольной улице. Словесная перепалка переросла в жестокий бой "на ножах". Отмечается, что во время происходящего бойцы Росгвардии патрулировали улицы.

Один из участников драки отправился в больницу, другой – в отдел полиции.

Ранее мы сообщали о том, что в Адмиралтейском районе "Лада" влетела в угол дома: есть пострадавшие.

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