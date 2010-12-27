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Ветераны в Петербурге смогут еще два дня бесплатно ездить в общественном транспорте
Сегодня, 22:27
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Rybka123

Ветераны в Петербурге смогут еще два дня бесплатно ездить в общественном транспорте

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Речь идет о 22 июня и 8 сентября.

В четверг, 14 февраля, в Смольном подписали закон, который дополнил Социальный кодекс Петербурга новыми правилами о пенсионерах. Об этом сообщили в администрации города.

Дополнение касается инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, а также бывших несовершеннолетних узников концлагерей. Согласно новым правилам им предоставляется возможность еще два дня бесплатно передвигаться в общественном транспорте. Речь идет о 22 июня – дне памяти и скорби и 8 сентября – дне начала блокады.

Напомним, что ранее данная категория граждан уже получила льготы на проезд в общественном транспорте с 26 по 28 января и с 7 по 9 мая.

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Фото: социальные сети 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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