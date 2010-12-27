Возрастное ограничение: 18+.

Спектакль "Жизнь насекомых" является аллегорией на человеческую жизнь, достигнутую путем ее сопоставления с жизнью насекомых. Персонажи – это типичные представители российского общества начала 1990-х гг. Однако этот факт сам по себе не играет никакой роли, поскольку типажи универсальны для любого времени. Артисты общаются друг с другом и зрителями посредством этюдов по развитию пластики рук, основанных на наблюдениях за насекомыми.

Продолжительность: 3 часа 20 минут

Адрес: Большой театр кукол, улица Некрасова, 10-12

Фото: puppets.ru