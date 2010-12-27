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Спектакль "Жизнь насекомых"
Сегодня, 19:00
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Alena_Zinovieva

Спектакль "Жизнь насекомых"

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Возрастное ограничение: 18+.

Спектакль "Жизнь насекомых" – это аллегория на человеческую жизнь, ее сопоставление с жизнью насекомых. Герои постановки являются типичными представителями российского общества начала 1990-х гг. Однако время никакой роли не играет, поскольку типажи весьма универсальны для любой эпохи. Большую часть времени актеры будут общаться со зрителями и между собой посредством пластики рук. Спектакль основан на наблюдениях за насекомыми.

Продолжительность: 3 часа 20 минут

Адрес: Большой театр кукол, улица Некрасова, 10-12

Фото: puppets.ru

Теги: большой театр кукол, насекомые, спектакль
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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