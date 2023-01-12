Спектакль "Живые и мертвые. Солдатами не рождаются" покажут 19 июня в Александринском театре. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 12 лет.

Зрителям представят спектакль по роману Константина Симонова. В постановке поучаствует камерный ансамбль "Солисты Москвы".

Расскажут о людях, которые ошибаются и сильны духом, яростных и сомневающихся, а также о том, как осмыслить не факты, не хронику войны, а духовное состояние людей в страшном испытании.

Центральная часть трилогии "Живые и мертвые" – роман "Солдатами не рождаются" – посвящена Сталинградской битве в 1943 году.

Фото: пресс-служба Александринского театра