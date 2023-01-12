  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Спектакль "Живые и мертвые. Солдатами не рождаются"
Сегодня, 19:00
273
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Спектакль "Живые и мертвые. Солдатами не рождаются"

0 0

Спектакль "Живые и мертвые. Солдатами не рождаются" покажут 19 июня в Александринском театре. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 12 лет.

Зрителям представят спектакль по роману Константина Симонова. В постановке поучаствует камерный ансамбль "Солисты Москвы". 

Расскажут о людях, которые ошибаются и сильны духом, яростных и сомневающихся, а также о том, как осмыслить не факты, не хронику войны, а духовное состояние людей в страшном испытании. 

Центральная часть трилогии "Живые и мертвые" – роман "Солдатами не рождаются" – посвящена Сталинградской битве в 1943 году. 

Фото: пресс-служба Александринского театра 

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии