Спектакль "Живи и помни"

Постановка по повести Валентина Распутина "Живи и помни" считается одной из самых страшных советских книг о войне. Главный герой произведения Гуськов надеется, что после войны начнется новая жизнь. Мир изменится, но счастья в личной жизни больше и не будет.
Жена главного героя — Настена пытается сделать все возможное, чтобы любимый выжил. Но соседи и друзья все испортят. Они загубят Настёну за мужа, которого общество считает дезертиром.
Фото: ВКонтакте / Театр "Мастерская"
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