Спектакль "Живи и помни"

Постановку покажут 9 мая в театре "Мастерская". Начало в 19:30. Для зрителей старше 16 лет.

Постановка по повести Валентина Распутина "Живи и помни" считается одной из самых страшных советских книг о войне. Главный герой произведения Гуськов надеется, что после войны начнется новая жизнь. Мир изменится, но счастья в личной жизни больше и не будет.

Жена главного героя — Настена пытается сделать все возможное, чтобы любимый выжил. Но соседи и друзья все испортят. Они загубят Настёну за мужа, которого общество считает дезертиром.

Фото: ВКонтакте / Театр "Мастерская"