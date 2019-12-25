Спектакль "Живи и помни"

Сценическая версия повести Валентина Распутина (16+).

Повесть Валентина Распутина "Живи и помни" считается одной из самых страшных советских книг о войне. Главный герой Андрей Гуськов верит, что после войны наступит иной мир, но для них с любимой он никогда не станет светлым.

Под конец войны на фронт отправляют всех, и Гуськов сбегает, чтобы посмотреть на семью, но уже не может вернуться обратно. Его ищут как дезертира, и только жена Настёна знает, что случилось, и пытается помочь хотя бы выжить. Война пройдет, а ужас и боль – нет. Соседи и друзья загубят Настёну за мужа.

Цена билетов: от 500 рублей

Место: театр "Мастерская", Народная ул, 1

Фото: театр "Мастерская"