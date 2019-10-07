  1. Главная
Спектакль "Женитьба, или Последний пункт одиночества"

Спектакль представят 16 февраля в "Приюте комедианта". Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 18+.

Режиссер Андрей Прикотенко и художник Ольга Шаишмелашвили создали проникновенный спектакль по мотивам пьесы Николая Гоголя. На сцене покажут современный Петербург. 

Гафа – хозяйка салона по аренде свадебных платьев и пошиву мужских костюмов, ей не очень везет в любви. Она решает, что пора выйти замуж, а бойкая коллега Фекла хочет помочь приятельнице. Но из окружающих мужчин – только портной, замкнутый мизантроп, и посетители салона. 

Фото: пресс-служба "Приюта комедианта" (Александр Коптяев) 

