Спектакль "Женитьба Бальзаминова"

Спектакль представят 4 февраля в театре "Приют комедианта". Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

По сюжету спектакля чиновник Михайло Бальзаминов мечтает о богатой жене, поскольку мама с детства внушила ему, что это – самый легкий способ оказаться "в людях". Персонаж уже представляет свою жизнь в роскоши, а маменька ищет, к кому бы посвататься. Однако мечты мужчины и останутся только мечтами.

Герой постоянно оказывается в забавных ситуациях, что составляет сюжет одного из популярнейших произведений Александра Островского. Текст ироничной пьесы разошелся на цитаты.

Фото: пресс-служба "Приюта комедианта"