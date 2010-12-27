Спектакль "Женитьба Бальзаминова"

Возрастное ограничение: 16+.

Не слишком умный, но очень практичный мелкий чиновник Михайло Бальзаминов мечтает о богатой невесте. Пока он представляет свою жизнь в роскоши и комфорте, маменька ищет ему избранницу. Только богатые невесты не спешат выстраиваться в очередь за сердцем Бальзаминова, а их папеньки не горят желанием отдавать дочерей за бездельника и голодранца.

Забавные ситуации, в которых то и дело оказывается непутевый герой, составляют сюжет одного из популярнейших произведений Александра Островского. Остроумный и ироничный текст пьесы разошелся на цитаты, а авантюра главного героя стала классическим примером брака по расчету.

Продолжительность: 3 часа

Адрес: Приют комедианта, Садовая улица, 27/9

Фото: pkteatr.ru