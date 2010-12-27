Спектакль "Женитьба Бальзаминова"

Возрастное ограничение: 16+.

Не слишком умный, но очень практичный чиновник Михайло Бальзаминов мечтает о богатой невесте. Маменька с детства внушила ему, что это самый легкий и надежный способ выбиться в люди. Он уже представляет роскошную жизнь и подыскивает себе невесту. Однако мечтам романтика-фантазера, бездельника и голодранца не суждено сбыться. Богатые невесты не выстраиваются в очередь за сердцем Бальзаминова, а их папеньки не горят желанием отдать дочерей за человека, у которого нет за душой ни гроша.

Продолжительность: 180 минут

Адрес: Приют комедианта, Садовая улица, 27/9

Фото: pkteatr.ru