Спектакль "Земляки"

Возрастное ограничение: 16+.

Зрители окунутся в атмосферу русской глубинки 60-х гг. ХХ века. Действие развернется в сельском клубе, где проходит смотр художественной самодеятельности. Участники продемонстрируют свои таланты и обязательно споют.

В спектакле "Земляки" песни превращаются в реальные истории, которые оборачиваются исповедью. От Ивана Петина ушла жена, да не просто ушла, а сбежала с офицером, а в семье Худяковых родился младенец без отца, а Венька Зяблицкий вообще тещу в туалете заколотил.

Продолжительность: 2 часа 40 минут

Адрес: Театр "Комедианты", Лиговский проспект, 44

Фото: komedianty.com