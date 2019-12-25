В театре им. "Ленсовета" покажут спектакль "Земля Эльзы". Ведут постановку – Юлия Мищенко, Евгения Петрова. Возрастное ограничение 16+.
Не каждому дано встретить в другом человеке родственную душу, почувствовать полное согласие и взаимопонимание, может быть в первый и последний раз в жизни. Но судьба улыбнулась Эльзе… Эльза и Василий встречаются и влюбляются друг в друга. За спиной у обоих – дети, внуки, брак с нелюбимым человеком и тяготы послевоенных лет.
Спектакль идет с одним антрактом.
Фото:им. "Ленсовета"
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