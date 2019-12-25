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Спектакль "Земля Эльзы"
Сегодня, 19:00
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IRINA_CHALKINA

Спектакль "Земля Эльзы"

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В театре "Ленсовета".

В театре им. "Ленсовета" покажут спектакль "Земля Эльзы". Ведут постановку – Юлия Мищенко, Евгения Петрова. Возрастное ограничение 16+. 

Не каждому дано встретить в другом человеке родственную душу, почувствовать полное согласие и взаимопонимание, может быть в первый и последний раз в жизни. Но судьба улыбнулась Эльзе… Эльза и Василий встречаются и влюбляются друг в друга. За спиной у обоих – дети, внуки, брак с нелюбимым человеком и тяготы послевоенных лет. 

Спектакль идет с одним антрактом.

Фото:им. "Ленсовета"

Теги: спепктакли, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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