Спектакль "Я жду тебя, любимый..." покажут 15 февраля в "Молодежном театре на Фонтанке". Начнется постановка в 18:00. Возрастное ограничение: 18+.

"Молодежный театр на Фонтанке" реализовал проект на острую социальную тему в новом формате.

Постановка состоит из двух частей – показа спектакля и последующей встречи с психологами. Специалисты вместе со зрителями обсудят проблематику, затронутую в пьесе.

"Я жду тебя, любимый…" – это монолог женщины, которая из ревности заперта супругом в квартире. На ее плечах дети и деверь-инвалид.

В дом к героине стучатся кредиторы, ей названивает назойливый сосед… Ничего не защищает женщину от негативной реальности.

Фото: пресс-служба "Молодежного театра на Фонтанке"