Спектакль "Я жду тебя, любимый..."

"Молодежный театр на Фонтанке" реализовал проект на острую социальную тему в новом формате.
Постановка состоит из двух частей – показа спектакля и последующей встречи с психологами. Специалисты вместе со зрителями обсудят проблематику, затронутую в пьесе.
"Я жду тебя, любимый…" – это монолог женщины, которая из ревности заперта супругом в квартире. На ее плечах дети и деверь-инвалид.
В дом к героине стучатся кредиторы, ей названивает назойливый сосед… Ничего не защищает женщину от негативной реальности.
Фото: пресс-служба "Молодежного театра на Фонтанке"
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