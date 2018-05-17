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Спектакль "Я жду тебя, любимый..."
Сегодня, 18:00
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Спектакль "Я жду тебя, любимый..."

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Спектакль "Я жду тебя, любимый..." покажут 15 февраля в "Молодежном театре на Фонтанке". Начнется постановка в 18:00. Возрастное ограничение: 18+.

"Молодежный театр на Фонтанке" реализовал проект на острую социальную тему в новом формате. 

Постановка состоит из двух частей – показа спектакля и последующей встречи с психологами. Специалисты вместе со зрителями обсудят проблематику, затронутую в пьесе. 

"Я жду тебя, любимый…" – это монолог женщины, которая из ревности заперта супругом в квартире. На ее плечах дети и деверь-инвалид.

В дом к героине стучатся кредиторы, ей названивает назойливый сосед… Ничего не защищает женщину от негативной реальности. 

Фото: пресс-служба "Молодежного театра на Фонтанке" 

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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