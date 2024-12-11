Спектакль "Вселенная Островского" представят 11 февраля в Театре эстрады имени Аркадий Райкина. Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 12+.

Режиссер Стас Парфенов видит в Александре Островском писателя, чьи произведения хранят подлинный русский язык. Тот, на котором изъяснялись в XIX веке, при этом он понятен и сегодня.

Можно сказать, русский язык станет важным героем спектакля. Постановка объединит несколько произведений автора. Каждая пьеса будет развиваться в своей эпохе.

Премьеру приурочили к 200-летию со дня рождения писателя. Его образ на сцене воплотит художественный руководитель Театра эстрады – Юрий Гальцев.

Фото: пресс-служба Театра эстрады имени Аркадия Райкина