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Спектакль "Все мы прекрасные люди"
Сегодня, 19:00
505
himif

Спектакль "Все мы прекрасные люди"

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Постановка по мотивам комедии Тургенева (16+).

Комедия Тургенева "Месяц в деревне" любима российскими драматургами. В ней есть и интрига, и пестрые характеры, и глубокие чувства.

В семье помещика Ислаева появляется молодой домашний учитель Алексей Беляев. Он мгновенно привлекает внимание всех женщин имения, от служанки до хозяйки дома Натальи Петровны. Страсти разгораются, дом Ислаевых теряет привычный уклад жизни. Наталью Петровну настигло сильное чувство, которое ей не довелось пережить с собственным супругом. Беляев бежит от ее любви, ему не нужна эта страсть. Кто же знает: лучше чтобы это случилось или чтобы не случилось?

Цена билетов: от 400 рублей

Место: театр имени Ленсовета, Владимирский пр-т, 12

Фото: театр имени Ленсовета

Теги: театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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