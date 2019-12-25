Спектакль "Все мы прекрасные люди" поставлен по пьесе Ивана Сергеевича Тургенева "Месяц в деревне". Возрастное ограничение: 16+.
Эта пьеса – самое известное произведение в драматургическом наследии И.С.Тургенева. Именно с ней связано открытие и признание сценического таланта писателя в начале ХХ века, именно она по сей день является самой репертуарной из всех его театральных сочинений.
Спектакль идет с одним антрактом.
Продолжительность 3 ч 20 мин.
Фото: театр им. Ленсовета.
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