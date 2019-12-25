В театре им. Ленсовета.

Спектакль "Все мы прекрасные люди" поставлен по пьесе Ивана Сергеевича Тургенева "Месяц в деревне". Возрастное ограничение: 16+.

Эта пьеса – самое известное произведение в драматургическом наследии И.С.Тургенева. Именно с ней связано открытие и признание сценического таланта писателя в начале ХХ века, именно она по сей день является самой репертуарной из всех его театральных сочинений.

Спектакль идет с одним антрактом.

Продолжительность 3 ч 20 мин.

Фото: театр им. Ленсовета.