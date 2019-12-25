Спектакль "Все мы прекрасные люди" в театре им. Ленсовета

Режиссером постановки является Юрий Бутусов.

Комедийный спектакль поставлен по произведению Ивана Тургенева "Месяц в деревне".

В семье помещика Ислаева появляется молодой домашний учитель Алексей Беляев. Он мгновенно привлекает внимание всех женщин имения, от служанки до хозяйки дома Натальи Петровны. Страсти разгораются, дом Ислаевых теряет привычный уклад жизни. Наталью Петровну настигло сильное чувство, которое ей не довелось пережить с собственным супругом. Беляев бежит от ее любви, ему не нужна эта страсть. Кто же знает: лучше чтобы это случилось или чтобы не случилось?

В спектакле играют Анна Ковальчук, Галина Субботина и другие. Премьера состоялась в 2013-м году.

Возрастное ограничение: 16+

Продолжительность спектакля: 3 часа 20 минут

Фото: театр им. Ленсовета