Спектакль "Визит дамы" покажут 29 мая в Театре комедии имени Акимова. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

По сюжету спектакля скоростные поезда не останавливались в европейском городе Гюллене. Но однажды раздался роковой скрип тормозов, и на перроне появилась знаменитая миллиардерша Клара Цаханесян со штатом мужей, прислуги и диким барсом в клетке.

Героиня родилась там, выросла, была оболгана и предана возлюбленным Альфредом Илом. Настал час возмездия, и Клара предлагает местным жителям сделку – миллион в обмен на жизнь старого любовника.

Фото: пресс-служба Театра комедии имени Акимова