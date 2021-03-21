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Спектакль "Визит дамы"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Визит дамы"

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Спектакль "Визит дамы" покажут 29 мая в Театре комедии имени Акимова. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

По сюжету спектакля скоростные поезда не останавливались в европейском городе Гюллене. Но однажды раздался роковой скрип тормозов, и на перроне появилась знаменитая миллиардерша Клара Цаханесян со штатом мужей, прислуги и диким барсом в клетке. 

Героиня родилась там, выросла, была оболгана и предана возлюбленным Альфредом Илом. Настал час возмездия, и Клара предлагает местным жителям сделку – миллион в обмен на жизнь старого любовника. 

Фото: пресс-служба Театра комедии имени Акимова 

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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