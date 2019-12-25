  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Спектакль "Визит дамы"
Сегодня, 19:00
181
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Спектакль "Визит дамы"

0 0

Спектакль "Визит дамы" покажут 24 апреля в Театре комедии имени Акимова. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

По сюжету спектакля поезда перестали останавливаться в городишке Гюллене, он тихо умирает в Центральной Европе. Однако в какой-то день раздается скрип тормозов, и на перроне появляется миллиардерша Клара Цаханесян со штатом мужей, прислуги и диким барсом в клетке. 

Когда-то Клара здесь родилась и выросла, ее предал возлюбленный Альфред Ил. Настал час возмездия, и героиня предложила местным жителям сделку – миллион в обмен на жизнь старого любовника. 

Постановкой Татьяна Казакова развивает традиции интеллектуальной сатиры, полной сарказма и черного юмора. 

Фото: akimovkomedia.ru 

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии