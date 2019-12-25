Спектакль "Визит дамы" покажут 24 апреля в Театре комедии имени Акимова. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

По сюжету спектакля поезда перестали останавливаться в городишке Гюллене, он тихо умирает в Центральной Европе. Однако в какой-то день раздается скрип тормозов, и на перроне появляется миллиардерша Клара Цаханесян со штатом мужей, прислуги и диким барсом в клетке.

Когда-то Клара здесь родилась и выросла, ее предал возлюбленный Альфред Ил. Настал час возмездия, и героиня предложила местным жителям сделку – миллион в обмен на жизнь старого любовника.

Постановкой Татьяна Казакова развивает традиции интеллектуальной сатиры, полной сарказма и черного юмора.

Фото: akimovkomedia.ru