Спектакль "Визит дамы"

По сюжету спектакля поезда перестали останавливаться в городишке Гюллене, он тихо умирает в Центральной Европе. Однако в какой-то день раздается скрип тормозов, и на перроне появляется миллиардерша Клара Цаханесян со штатом мужей, прислуги и диким барсом в клетке.
Когда-то Клара здесь родилась и выросла, ее предал возлюбленный Альфред Ил. Настал час возмездия, и героиня предложила местным жителям сделку – миллион в обмен на жизнь старого любовника.
Постановкой Татьяна Казакова развивает традиции интеллектуальной сатиры, полной сарказма и черного юмора.
Фото: akimovkomedia.ru
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