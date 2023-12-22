ФДМ представляет спектакль "Вишневый сад". Постановку покажут в КДЦ "Максим" 20 апреля. Начало в 18:00. Для зрителей старше 12 лет.

ФДМ представляет спектакль "Вишневый сад". Это последняя пьеса Чехова, завершенная им на пороге первой русской революции. Спектакль поставил режиссер Юрий Томошевский.

Имение разорённой вдовы выставили на торги. Купец Лопахин посоветовал соседке вырубить сад и сдать землю в аренду, отдать его под дачи. Но мечтательная героиня отказалась, ведь без сада она не видит свою жизнь. Раневская встречала гостей в своей усадьбе, пила чай и вспоминала прекрасное прошлое. Но однажды ее имение все-таки выкупили. Продается сад,

уходит в прошлое дворянская, дореволюционная Россия, Раневская печально улыбается...

Продолжительность: 3 часа

Фото: предоставлено организатором