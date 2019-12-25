На сцене Малого драматического театра покажут спектакль "Вишневый сад". Среди актеров Е.М.Боярская, Д.В.Козловский,О.А.Рязанцев, Н.А.Некрасова С.Власов, Т.Шестакова, А.Козин, С.Курышев, С.Никольский.
Зрители фактически перенесутся в дом Гаевых-Раневских, где все становятся гостями на похоронах прошлого главных героев.
Сценическая композиция и постановка – Лев Додин
Художник – Александр Боровский
Режиссер – Валерий Галендеев
Художник по свету – Глеб Фильштинский
Спектакль сопровождается титрами на английском языке.
Фото:МДТ
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