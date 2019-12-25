В Театре русская антреприза имени Андрея Миронова покажут спектакль "Вишневый сад". Возрастное ограничение 0+.
Спектакль объединил лучших актеров Петербурга. В роли Раневской - з.а.России Н.Попова, в роли Гаева - Д.Воробьев. В роли Лопахина молодой петербургский артист В.Щипицын.
Вишневые сады "отцвели" в Петербурге и в БДТ, и в Александринке, и в театре Европы. Теперь сад расцветет на сцене Театра имени Андрея Миронова. При жизни артист тонко и глубоко играл Лопахина в постановке Валентина Плучека на сцене Московского театра Сатиры в 1984 году.
Продолжительность: 3 часа
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