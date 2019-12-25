  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Спектакль "Вишневый сад"
Сегодня, 19:00
464
IRINA_CHALKINA

Спектакль "Вишневый сад"

0 0

Театр русская антреприза имени Андрея Миронова.

В Театре русская антреприза имени Андрея Миронова покажут спектакль "Вишневый сад". Возрастное ограничение 0+.

Спектакль объединил лучших актеров Петербурга. В роли Раневской - з.а.России Н.Попова, в роли Гаева - Д.Воробьев. В роли Лопахина молодой петербургский артист В.Щипицын.

Вишневые сады "отцвели" в Петербурге и в БДТ, и в Александринке, и в театре Европы. Теперь сад расцветет на сцене Театра имени Андрея Миронова. При жизни артист тонко и глубоко играл  Лопахина в постановке Валентина Плучека на сцене Московского театра Сатиры в  1984 году.

Продолжительность: 3 часа

Теги: куда сходить в петербурге, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии