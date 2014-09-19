Спектакль "Весь мир сошел с ума" покажут 9 мая в Доме актера Петербургского отделения СТД РФ. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

На сцену театра французскую комедию перенес режиссер Владимир Глазков – лауреат премий РФ, Германии и Франции. В пьесе много неожиданных поворотов сюжета, гротескных "ошибок" и забавных "путаниц". Действия произойдут во Франции в эпоху 60-х годов.

В дом владельца крупной компании приходит его молодой сотрудник, чтобы просить руки дочери и должности коммерческого директора. Однако девушка оказывается беременной от бывшего шофера. И это – только отправная точка для целого каскада событий.

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