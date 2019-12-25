Спектакль "Вернувшиеся"

Спектакль поставлен по мотивам пьесы Генрика Ибсена "Привидения".

Петербуржцев и гостей города приглашают на иммерсивное шоу "Вернувшиеся" в особняке "Дворцовая набережная, 20".

Зрителю предоставляется возможность свободно передвигаться по особняку, находить потайные ходы, комнаты, заглядывать в ящики и делать все, что хочется. Так, зритель становится частью постановки, а актеры и общая атмосфера помогают погрузиться в события пьесы, написанной в 1882 году.

История расскажет о девушке, которую преследуют образы прошлого.

Цена билета от 4000 тысяч рублей.

Где: Дворцовая набережная, 20

Когда: 13 декабря в 19:00

Фото: vk.com/dashkov5