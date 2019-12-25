Спектакль "Вернувшиеся"

Петербуржцев и гостей города приглашают на иммерсивное шоу "Вернувшиеся" в особняке "Дворцовая набережная, 20".
Зрителю предоставляется возможность свободно передвигаться по особняку, находить потайные ходы, комнаты, заглядывать в ящики и делать все, что хочется. Так, зритель становится частью постановки, а актеры и общая атмосфера помогают погрузиться в события пьесы, написанной в 1882 году.
История расскажет о девушке, которую преследуют образы прошлого.
Цена билета от 4000 тысяч рублей.
Где: Дворцовая набережная, 20
Когда: 13 декабря в 19:00
Фото: vk.com/dashkov5
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