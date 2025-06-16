  1. Главная
Спектакль "Варшавская мелодия"
Сегодня, 19:00
201
Спектакль покажут 8 марта в театре "Мастерская". Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Будет представлена история любви. Нежность, страсть, отчаяние, горе, преданность, жажда жизни, вера в призвание, искренняя служба избранному делу… Молодые люди вырастут на ваших глазах. 

В начале персонажи по-юношески бесшабашные, в финале – умудренные и усталые. Они через всю жизнь пронесут взаимную любовь. Герои не смогли быть вместе из-за политики. Он женат, она замужем, он успешен, она популярна. Но он в Советском Союзе, она в Польше. 

Фото: пресс-служба театра "Мастерская" 

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

