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Спектакль "Варшавская мелодия"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Варшавская мелодия"

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Постановку покажут 10 августа в театре "Мастерская". Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

В постановке задействовано всего два актера. Герои спектакля – русский юноша и польская девушка, которые влюбились друг в друга в послевоенное время. В течение двух часов они вместе переживают радость взаимности и горе расставания. Из счастливых влюбленных студентов они превращаются во взрослых несчастных людей, навсегда потерявших друг друга. 

В главных ролях – Дарья Завьялова и Глеб Савчук. Продолжительность спектакля – 2 часа с антрактом.

Фото: ВКонтакте / Театр "Мастерская"

Теги: варшавская мелодия, спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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