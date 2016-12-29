Спектакль "Варшавская мелодия"

Постановку покажут 10 августа в театре "Мастерская". Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

В постановке задействовано всего два актера. Герои спектакля – русский юноша и польская девушка, которые влюбились друг в друга в послевоенное время. В течение двух часов они вместе переживают радость взаимности и горе расставания. Из счастливых влюбленных студентов они превращаются во взрослых несчастных людей, навсегда потерявших друг друга.

В главных ролях – Дарья Завьялова и Глеб Савчук . Продолжительность спектакля – 2 часа с антрактом.

Фото: ВКонтакте / Театр "Мастерская"