Спектакль "Валентин и Валентина"

Постановку покажут 13 июня в Театре им. Ленсовета. Начало в 19:30. Для зрителей старше 16 лет.

Пьеса классика отечественной литературы Михаила Рощина "Валентин и Валентина" была написана в 1970 году, но остается актуальной и сегодня, ведь она про молодых и для молодых. Восемнадцатилетним героям трудно выбрать между карьерой и безоглядной любовью. Но родители воюют против влюбленных! Каждый родитель хочет найти лучшую пару для своего ребенка. Это история о юности, первой любви, первых препятствиях, которые кажутся то мелочью, то великой трагедией.

Фото: Театр им. Ленсовета (сайт)