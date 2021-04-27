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Спектакль "Валентин и Валентина"
Сегодня, 19:30
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Спектакль "Валентин и Валентина"

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Постановку покажут 13 июня в Театре им. Ленсовета. Начало в 19:30. Для зрителей старше 16 лет.

Пьеса классика отечественной литературы Михаила Рощина "Валентин и Валентина" была написана в 1970 году, но остается актуальной и сегодня, ведь она про молодых и для молодых. Восемнадцатилетним героям трудно выбрать между карьерой и безоглядной любовью. Но родители воюют против влюбленных! Каждый родитель хочет найти лучшую пару для своего ребенка. Это история о юности, первой любви, первых препятствиях, которые кажутся то мелочью, то великой трагедией.

Фото: Театр им. Ленсовета (сайт)

Теги: валентин и валентина, спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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