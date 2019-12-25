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Спектакль "Валентин и Валентина"
Сегодня, 19:00
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IRINA_CHALKINA

Спектакль "Валентин и Валентина"

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Театр им. Ленсовета.

В театре им. Ленсовета покажут спектакль "Валентин и Валентина". Пьеса классика отечественной литературы Михаила Рощина "Валентин и Валентина", написанная в 1970 году,  уже принадлежит "золотому фонду" российской драматургии.

Трудно отыскать мать и отца, дедушку и бабушку, которые были бы равнодушны к судьбе родного человека, которому они дали жизнь, вынянчили и сформировали. Это история о юности, первой любви, первых препятствиях, которые кажутся то незначительными, то непреодолимыми.

Ведёт спектакль Юлия Мищенко.

Фото:Театр им. Ленсовета.

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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