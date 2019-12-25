Спектакль "В осколках собственного счастья" по произведениям Жванецкого

Размышление о нашем "сегодня".

Спектакль поставлен по произведениям Михаила Жванецкого. Автор постановки Григорий Дитятковский сделал из них размышление о нашем "сегодня", о том, как и с кем мы живем, как оцениваем и переоцениваем историю нашей страны и свое место в нем. Спектакль поднимает такие важные понятия как совесть, честь, честность и скромность, а также спрашивает у зрителя: как жить в эпоху тотальной безграмотности и невежества?

Место: Драматический театр имени В. Ф. Комиссаржевской (Итальянская улица, д. 19)

Продолжительность: 3 часа 20 минут с антрактом

Возрастное ограничение: 16+

Фото: teatrvfk.ru