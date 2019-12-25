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Спектакль "В осколках собственного счастья" по произведениям Жванецкого
Сегодня, 19:00
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nadezhda_sib

Спектакль "В осколках собственного счастья" по произведениям Жванецкого

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Размышление о нашем "сегодня".

Спектакль поставлен по произведениям Михаила Жванецкого. Автор постановки Григорий Дитятковский сделал из них размышление о нашем "сегодня", о том, как и с кем мы живем, как оцениваем и переоцениваем историю нашей страны и свое место в нем. Спектакль поднимает такие важные понятия как совесть, честь, честность и скромность, а также спрашивает у зрителя: как жить в эпоху тотальной безграмотности и невежества? 

Место: Драматический театр имени В. Ф. Комиссаржевской (Итальянская улица, д. 19)

Продолжительность: 3 часа 20 минут с антрактом

Возрастное ограничение: 16+

Фото: teatrvfk.ru

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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