Спектакль "В Париж!"

Возрастное ограничение: 16+.

Экстравагантная комедия, поставленная по ранним рассказам Антона Чехова. Зрители увидят юмористические картины из жизни заурядного уездного города N. Вот бал, на котором обязательно сплетничают, вот образцовая семья, которая, пока никто не видит, ссорится и дерется, а вот влюбленность, естественно, несчастливая.

Началось все с того, что двух подвыпивших героев покусала собака, и достопочтенное общество городка собирает деньги, чтобы отправить их на лечение – в Париж!

Длительность: 3 часа

Адрес: Театр "Комедианты", Лиговский проспект, 44

Фото: komedianty.com