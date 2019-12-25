Спектакль "Укрощение строптивой"

Спектакль покажут 27 октября в "Балтийском доме". Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

"Укрощение строптивой" – это одна из самых популярных пьес Уильяма Шекспира. Она взрывная и беззаботная, "остроумная и приятная".

Действия развернутся в Италии в XVI веке. У богатого торговца есть две дочери на выданье. За младшей выстроилась очередь из женихов, но по традиции ее не могут выдать замуж раньше старшей сестры. А вот претендентов на сердце последней почти нет.

Однажды в город приезжает незнакомец Петруччо и решает жениться. В результате серии искрометных недоразумений герой укрощает строптивицу.

