Спектакль "Укрощение строптивой"

"Укрощение строптивой" – это одна из самых популярных пьес Уильяма Шекспира. Она взрывная и беззаботная, "остроумная и приятная".
Действия развернутся в Италии в XVI веке. У богатого торговца есть две дочери на выданье. За младшей выстроилась очередь из женихов, но по традиции ее не могут выдать замуж раньше старшей сестры. А вот претендентов на сердце последней почти нет.
Однажды в город приезжает незнакомец Петруччо и решает жениться. В результате серии искрометных недоразумений герой укрощает строптивицу.
Фото: pxhere
