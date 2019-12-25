  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Спектакль "Укрощение строптивой"
Сегодня, 19:00
117
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Спектакль "Укрощение строптивой"

0 0

Спектакль покажут 27 октября в "Балтийском доме". Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

"Укрощение строптивой" – это одна из самых популярных пьес Уильяма Шекспира. Она взрывная и беззаботная, "остроумная и приятная". 

Действия развернутся в Италии в XVI веке. У богатого торговца есть две дочери на выданье. За младшей выстроилась очередь из женихов, но по традиции ее не могут выдать замуж раньше старшей сестры. А вот претендентов на сердце последней почти нет.

Однажды в город приезжает незнакомец Петруччо и решает жениться. В результате серии искрометных недоразумений герой укрощает строптивицу.

Фото: pxhere 

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии