Спектакль "Училка из будущего"

Давайте представим, что в будущем детям не придется ходить в школу. Теперь учителя будут приходить к ребятам домой, и не просто учителя, а индивидуальные роботы, в которых заложена информация обо всем на свете. А живые педагоги стали просто никому не нужны.
"Списанная" учительница Нэнси Аллен под видом домашнего обучающего робота устраивается в семью маленького Марка. Как же будут складываться отношения живого "робота" и юного представителя века высоких технологий? Может ли робот заменить живого человека? Чего же не хватает детям будущего?
Фото: komedianty.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все