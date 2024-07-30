Спектакль "Три сестры"

Спектакль покажут 26 апреля в БДТ имени Товстоногова. Начало – в 18:00. Для зрителей старше 16 лет.

Действие пьесы "Три сестры" покажут и как происходящее в настоящем, и как воспоминания о том, что случилось давно.

Ольга, Маша и Ирина на сцене предстанут одновременно в двух возрастах. Роли каждой из сестер Прозоровых исполнят несколько актрис.

Кроме того, важная составляющая этого спектакля – музыка. Она непрерывно сопроводит действия и выступит на равных с драматическим текстом. Инструменты исполнят военные марши, лиричные вальсы.

