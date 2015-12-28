Спектакль "Три апельсина. Карнавал"

Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль режиссера Ильи Архипова поставлен по сказке Карло Гоцци. Это история о поиске счастья, любви или смысла жизни. Зрители погрузятся в атмосферу Венецианского карнавала. Здесь вымысел смешался с правдой, черт с ангелом, а жизнь граничит со смертью. На карнавале есть лишь один закон – не быть собой. Но все ли действующие лица надели предназначенные для них маски?

Адрес: Театр эстрады имени А. И. Райкина, Большая Конюшенная, 27

Фото: ВКонтакте / Премьера! "Три апельсина. Карнавал"