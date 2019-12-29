Спектакль "Любовник"

Возрастное ограничение: 16+.

В страшном сне не приснится, когда Любовник приходит к Мужу и раскрывает тайну своего романа с его Женой. Ситуация неоднозначная, и есть ли из нее выход? В тот момент, когда Муж и Любовник готовы уничтожить друг друга, на сцене появляется Он – Третий…

В этом спектакле затрагиваются такие важные темы, как природы любви, необходимость выбора, измена, смерть, озарение. В итоге эта взрывная смесь страсти и ненависти друг к другу создает "театр абсурда".

В ролях: А. Федорцов, М. Разумовский, Д. Юченков, А. Мельникова / О. Базилевич, А. Савастова

Продолжительность: 2 часа

Адрес: Театр Эстрады имени Аркадия Райкина, Большая Конюшенная улица, 27

Фото: estrada.spb.ru