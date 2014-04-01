Спектакль "Трепет моего сердца"

Автором спектакля является прозаик, поэт, драматург и важная фигура израильской культуры конца XX века Ханох Левин. Герои постановщика бедные, страдающие и растерянные, живущие тяжко и муторно. Однако они все учатся быть счастливыми, разглядев в беспросветной серости существования его смысл.
Пьесы Ханох Левин называл комедиями, поскольку персонажи всегда смеются. Он создал уникальный театральный язык.
Также прозвучат стихи Хаима Нахмана Бялика и Юлиана Тувима.
Фото: teatrvfk.ru
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