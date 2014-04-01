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Спектакль "Трепет моего сердца"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Трепет моего сердца"

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Спектакль "Трепет моего сердца" покажут 31 марта в Театре имени Комиссаржевской. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Автором спектакля является прозаик, поэт, драматург и важная фигура израильской культуры конца XX века Ханох Левин. Герои постановщика бедные, страдающие и растерянные, живущие тяжко и муторно. Однако они все учатся быть счастливыми, разглядев в беспросветной серости существования его смысл. 

Пьесы Ханох Левин называл комедиями, поскольку персонажи всегда смеются. Он создал уникальный театральный язык. 

Также прозвучат стихи Хаима Нахмана Бялика и Юлиана Тувима. 

Фото: teatrvfk.ru 

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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