Спектакль "Трепет моего сердца" покажут 31 марта в Театре имени Комиссаржевской. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Автором спектакля является прозаик, поэт, драматург и важная фигура израильской культуры конца XX века Ханох Левин. Герои постановщика бедные, страдающие и растерянные, живущие тяжко и муторно. Однако они все учатся быть счастливыми, разглядев в беспросветной серости существования его смысл.

Пьесы Ханох Левин называл комедиями, поскольку персонажи всегда смеются. Он создал уникальный театральный язык.

Также прозвучат стихи Хаима Нахмана Бялика и Юлиана Тувима.

Фото: teatrvfk.ru