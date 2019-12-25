  1. Главная
Спектакль "Торговцы резиной"
Сегодня, 19:00
Спектакль покажут 21 октября в Театре имени Комиссаржевской. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 18 лет.

Один из персонажей получает взамен наследства 100 тыс. упаковок резиновых изделий, а жених второй героини готов делить с ней горести и радости, но не счет в банке… И это еще не все. 

Зрители спектакля посмеются над проблемами трех экстравагантных героев, а потом посочувствуют им. Ведь встреча актеров с их очаровательными персонажами – в том числе и возможность рассказать, насколько прекрасен каждый человек, стремящийся к счастью. 

Фото: пресс-служба агентства "Арт-Партнер XXI" 

