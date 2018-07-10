Спектакль "Толстого нет"

Трагикомедия на основе воспоминаний современников Льва Толстого в "Приюте комедианта".

В понедельник, 26 августа, в петербургском театре "Приют комедианта" покажут трагикомедию "Толстого нет". Спектакль создали на основе воспоминаний современников Льва Толстого, писем и дневников родных и близких писателя. По словам режиссера, события на сцене не претендуют на то, чтобы быть истинными, но и не являются ложью.



Сюжет повествует о разладе между Львом Толстым и Софьей Алексеевной. Зрителям предстоит узнать, признавал ли писатель заслуги своей жены, почему решил сбежать из семьи и какая атмосфера царила в доме супругов. Ответ на все эти вопросы дадут несколько дней из жизни семьи Толстых, разыгранных во время спектакля.

Когда: 26 августа в 19:00

Место: Приют комедианта (Садовая, 27/9)

Продолжительность: 2 часа 40 минут, 1 антракт

Возрастное ограничение: 16+

Билеты: в кассах театра

Фото: pkteatr.ru