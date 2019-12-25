Спектакль "Тихий Дон"

Вечный и многими любимый "Тихий Дон", написанный Михаилом Шолоховым, Григорий Козлов представляет в новой обработке. Постановка – сценическая дилогия об эпохе Гражданской войны.
В центре внимания – жизнь простых и незаурядных людей, большая и трагическая любовь, мировая и гражданская войны и сильные социальные потрясения.
Внимание! Постановка идет 8,5 часов. Предусмотрено три антракта.
Цена билетов: от 4000 рублей
Место: театр "Мастерская", Народная ул., 1
Фото: театр "Мастерская"
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