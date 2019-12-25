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Спектакль "Тихий Дон"
Сегодня, 14:00
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himif

Спектакль "Тихий Дон"

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Любимая классика в потрясающей обработке (16+).

Вечный и многими любимый "Тихий Дон", написанный Михаилом Шолоховым, Григорий Козлов представляет в новой обработке. Постановка – сценическая дилогия об эпохе Гражданской войны.

В центре внимания – жизнь простых и незаурядных людей, большая и трагическая любовь, мировая и гражданская войны и сильные социальные потрясения.

Внимание! Постановка идет 8,5 часов. Предусмотрено три антракта.

 

Цена билетов: от 4000 рублей

Место: театр "Мастерская", Народная ул., 1

Фото: театр "Мастерская"

Теги: театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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