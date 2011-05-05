Спектакль "Ты, я и правда"

Гостям представят французскую комедию про любовь, страсть и измену, флирт, сомнения и выбор. Автор пьесы Флориан Зеллер гарантирует прекрасный вечер.
Постановка покажет историю двух семейных пар – Мишеля с Лоранс и Поля с Алисой. Все они друзья и заядлые теннисисты. Игра настолько увлекательна, что уже никто не помнит, когда смена партнеров на корте переросла в личные отношения. И тогда каждый должен решить, что же выбрать: страсть или душевную близость?
Фото: akimovkomedia.ru
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