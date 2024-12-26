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Спектакль "Ты, я и правда"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Ты, я и правда"

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Спектакль "Ты, я и правда" покажут 19 апреля в Театре комедии имени Акимова. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Ожидается французская комедия про любовь, страсть и измену, флирт и кокетство, сомнения и выбор. Автор пьесы Флориан Зеллер обещает прекрасный вечер. 

Эта постановка про две семейные пары: Мишеля с Лоранс и Поля с Алисой, все они близкие друзья и теннисисты. Игра увлекла персонажей настолько, что уже никто не помнит, когда смена партнеров на корте переросла в личные отношения. В итоге перед молодыми людьми встает выбор: страсть или душевная близость? 

Режиссер спектакля Андрей Сидельников представит взаимоотношения героев как игру в теннис. Блистательные попадания сменятся неожиданным проигрышем. 

Фото: akimovkomedia.ru 

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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